Mungon vetëm zyrtarizimi, Tottenham transferon yllin brazilian

Tottenham ka realizuar një goditje mbresëlënëse këtë merkato verore.

Gazetari i njohur italian, Fabrizio Romano, ka konfirmuar se Tottenham dhe Everton kanë rënë dakort për transferimin e brazilianit Richarlison në radhët e Antonio Contes.

Everton tashmë thuhet se ka firmosur dokumentet e para. Është çështje orësh që gjithçka të bëhet zyrtare./ h.ll/albeu.com

Tottenham have signed Richarlison on a permanent deal, here we go! First part of paperworks now signed with Everton, after full agreement on personal terms. 🚨⚪️🇧🇷 #THFC

Fee will be £50m guaranteed plus add-ons. Richarlison, on his way for medical tests in Brasil. Done deal. pic.twitter.com/r5zFOJPK1f

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2022