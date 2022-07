Mungon vetëm zyrtarizimi, Jules Kounde lojtar i Barcelonës

Saga e Jules Kounde ka përfunduar.

Gazetari i njohur italian, Fabrizio Romano ka njoftuar se është arritur totalisht marrëveshja mes dy klubeve dhe lojtarit me spanjollët.

Chelsea ishte shumë pranë transferimit të mbrojtësit francez, por Barcelona ishte ajo që arriti ta bindë djaloshin.

Sevilla dhe Barcelona kanë rënë dakord për shifrat e transferimit, dhe katalanasit gjithashtu kanë arritur marrëveshjen me vetë lojtarin.

Kounde tashmë mund të quhet një lojtar i Barcelonës dhe ajo që i ndanë nga zyrtarizimi është vetëm firma e cila pritet të vijë në ditët në vijim./ h.ll/albeu.com

Jules Koundé to Barcelona, here we go! Verbal agreement now in place with Sevilla after the long saga and further negotiations today, waiting to get it signed soon. 🚨🔵🔴 #FCB

Jules Koundé agreed personal terms with Barça last weekend, contract ready. Xavi, key factor again. pic.twitter.com/eX2jeVPheF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2022