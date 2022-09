Mungon vetëm zyrtarizimi, Gavi me kontratë të re dhe klauzolë stratosferike

Gavi do të jetë lojtar i Barcelonës deri në vitin 2026, me talentin e katalansve që ka zgjedhur të qëndrojë në “Camp Nou”.

Zyrtarizimi i rinovimit të Gavit do të bëhet ditën e enjte, teksa klauzola e largimit të tij pritet të jetë 1 miliardë euro.

Kujtojmë se Gavi është shndërruar në një lojtar kyç në formacionin e Xavi Hernandez, me këtë të fundit që është një admirues i lojës së tij./ h.ll/albeu.com

Gavi signs a new Barcelona contract until 2026 with a $1 billion release clause, per @FabrizioRomano ✨ pic.twitter.com/zDLrF8Yva6

— B/R Football (@brfootball) September 13, 2022