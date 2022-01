Mungesa e Ansu Fati mund të zgjasë 2 muaj (FOTO LAJM)

Deklaratë zyrtare nga Barcelona për kushtet e Ansu Fatit.

Sulmuesi u lëndua mbrëmë në ndeshjen e Kupës së Mbretit kundër Athletic. Ekzaminimet zbuluan një dëmtim të tendinit proksimal të kofshës së majtë.

Në ditët në vijim do të vendoset trajtimi që do të vijojë. Kohët e rikuperimit nuk janë bërë të ditura, por thashethemet e para flasin për të paktën disa muaj ndalesë./ h.ll/albeu.com

[INJURY NEWS]

Tests carried out on the first team player Ansu Fati on Friday confirmed that he has a proximal tendon injury in the hamstring of his left leg. In the coming days the treatment to be carried out will be decided. pic.twitter.com/cbJApTJ9Vo

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 21, 2022