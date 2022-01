Barcelona monitoron situatën e Edinson Cavanit.

Ralf Rangnick ka bërë të ditur se ish-sulmuesi i Napolit nuk do të largohet nga Mançester Junajtid por rruga duket ende e përcaktuar.

Sipas raportimeve nga Mundo Deportivo, kontrata e El Matador do të skadojë qershor me Djajtë e Kuq dhe katalanasit do t’i bëjnë ballë atij tani dhe më pas do ta nënshkruajnë nga korriku si një transferim i lirë. /albeu.com/