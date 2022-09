Muajtë e fundit të Busquets te Barcelona, “katalanasit” kanë mbyllur marrëveshjen me yllin e City-t

Barcelona ka kohë që qëndron pas figurës së İlkay Gündoğan dhe duket se këtë verë do të ishin kushtet e duhura që gjermani të veshë fanellën e Blaugranës. Gjatë merkatos që lam pas kishte afrime me Manchester Cityn, por kapaciteti ekonomik i katalanasve nuk ishte i mjaftueshëm për të kënaqur anglezët.

Tashmë me një kontratë në fuqi deri në vitin 2023, Barcelona nuk dëshiron të humbasë mundësinë për të nënshkruar me mesfushorin me koston 0 dhe në fakt ai është në kontakt të përhershëm me agjentin e tij, të cilit tashmë do t’i kishin transferuar një propozim zyrtar.

Burime pranë klubit Blaugrana kanë konfirmuar se ka një marrëveshje parimore me lojtarin dhe kjo mund të zyrtarizohet pas Botërorit në Katar.

Nëse operacioni konfirmohet, ky do të ishte një prelud për largimin përfundimtar të Sergio Busquets , i cili gjithçka tregon se do të largohet për në MLS në fund të sezonit .