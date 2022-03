Mposhti Realin në Champions, trajneri ukrainas gati për luftë me rusët

Trajneri ukrainas, Yuri Vernidub, i cili drejton Sherif Tiraspor vitin që lamë pas befasoi Realin duke e mposhtur me 1-2 në Bernabeu sot i është bashkuar luftës kundër armikut rus.

Megjithatë, me fillimin e luftës, ai e mori këtë vendim duke njoftuar dorëheqjen e tij nga Sherifi për të luftuar dhe mbrojtur vendin e tij.

“Zoti e ruajtë trajnerin tim Yuri-n, i cili shkoi në Ukrainë”, me një foto që tregon trajnerin ukrainas me uniformë ushtarake së bashku me dy luftëtarë të tjerë nga forcat e armatosura të Ukrainës.