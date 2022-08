Më shumë se një trajner, më shumë se një lider, Jose Mourinho është bërë pothuajse një fakt në shtëpinë e Romës, deri në atë pikë sa ka arritur të bllokojë shitjen e Zaniolos te Tottenham, pavarësisht ofertës tunduese.

Tottenham i ka ofruar Romës 55 milionë euro plus kartonin e Tanganga dhe Mourinho nuk ka pranuar asnjë ofertë, duke ia bërë me dije klubit se Zaniolo nuk do të shitet për asnjë ofertë./ h.ll/albeu.com