“Mourinho nuk bën mrekulli me këtë ekip nëse nuk i jepni kohë”

Nuno Campos, trajneri dhe ish-asistenti i Paulo Fonseca te Roma, foli për atë që mund të presë Jose Mourinho në krye të skuadrës së Romës dhe presionin e padrejtë që i bëhet ekipit dhe atyre që e drejtojnë atë.

“Kur jemi në një klub si Roma, jemi të përgatitur për çdo klub në botë. Presioni rreth tyre është po aq i madh sa ndoshta klubet më të mëdha në botë.Në fakt, ka një presion të madh për të fituar Scudetton dhe Roma ka fituar tre Scudetto në të gjithë historinë e saj. Është një fakt që nuk është aspak i drejtë për ata që janë te Roma, kërkesa që është vendosur dhe realiteti i klubit”, ka vlerësuar ish-trajneri i Santa Clara për podcast-in e Planeta Eleven.

“Jose Mourinho është një nga më të mirët dhe nëse nuk i jep kohë dhe nuk investon në ekip, mund të mashtrohesh. Nuk ka trajnerë që bëjnë mrekulli. Ka disa që mund të bëjnë më shumë me më pak, por mrekullitë unë ende mendoj se nuk ka asnjë që mundet. Mund ta quajmë Jose Mourinho, por natyrisht me këta lojtarë që kanë vlerën e tyre dhe që janë të mirë skuadra nuk mund të jetojë vetëm me 12 apo 13 lojtarë për të dalë kampion. Këtu mendoj se tifozët nuk e kuptojnë plotësisht këtë dikotomi: Roma ka 14 lojtarë të nivelit të mirë që mund të luftojnë për të qenë kampionë. /albeu.com/