Mourinho kërkon Dybalan

Jose Mourinho zgjedh strategjinë për verën e tij të dytë si trajner i Romës. Jo ndryshe nga viti i kaluar, në fakt, kur ai heshti për një muaj e gjysmë.

Megjithatë, këtë herë qëndrimi i tij duket si një mesazh: me merkato të hapur, me një ekip jo të plotë. Përkundrazi, qëndrimi para kamerave për të thënë gënjeshtra për fansat, të cilët e adhurojnë pa rezerva, nuk do të ishte si ai.

Është e qartë se Mourinho pret një treg më shpërblyes, në përputhje me vështirësitë e situatës ekonomike dhe me humbjet e rënda të klubit. Ai do të donte një sulmues (Dybala) dhe një gjysmë-anësor që shënon.

Dybala në fakt ishte pranë Interit, por mbërritja e Lukakut mbipopulloi sulmin. /albeu.com/