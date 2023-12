Mourinho: I tregova skuadrës se duhet të bëjmë kujdes në 10 minutshin e parë, por nuk e bëmë dhe u ndëshkuam

Roma nuk shkoi më shumë se barazimi 1-1 ndaj Servette-s në transfertë, një barazim që lë në vendin e dytë skuadrën italiane me dy pikë më pak se Slavia Prague në Grupin G të Europa League.

Pas sfidës, Mourinho u shfaq shumë i irrituar për këtë rezultat, duke theksuar se ua kishte komunikuar lojtarëve kujdesin që duhej të tregonin në nisjen e pjesës së dytë, moment në të cilin Roma u ndëshkua.

“Kishim përpara një mundësi shumë të mirë, por nuk ia dolëm. Nisja e pjesës së dytë ishte përcaktuese dhe ne gabuam. Kam diskutuar me lojtarët e mi shumë për këtë, ende nuk e kuptoj pse ndodh. Në pjesën e parë luajtëm mirë, shënuam dhe në pushimin e ndeshjes i tregova skuadrës se duhet të bëjmë shumë kujdes në 10 minutat e para, por nuk e bëmë dhe u ndëshkuam. Personalisht nuk mendoj se është dramë të luash në Play-Off, por të vjen inat që nuk merr maksimumin në një sfidë si kjo. Natyrisht në Play-Off duhet një motivim sepse do të luash ndaj një skuadre që vjen nga Championsi, por le të shohim se çfarë do të ndodh deri në fund” – tha Mourinho./albeu.com