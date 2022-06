“Mourinho është si një vëlla për mua”, njihuni me drejtorin e ri sportiv të PSG-së që çoi në majë Monaco dhe Lille

Në sezonin e ri, PSG do të hyjë në një staf të përditësuar, në vend të Leonardos, në postin e drejtorit sportiv u thirr portugezi 57-vjeçar Luis Campos. RMC Sport raporton se emërimi i Luis ishte një nga kërkesat e Kylian Mbappe.

Rëndësia e portugezit u kuptua edhe në Real Madrid: në korrik 2021, Marca shkroi se falë portugezit, Perez donte shumë të joshte Kilian verën e kaluar, por më pas nuk ranë dakord me Luisin.

Portugezi dëshiron të pastrojë përbërjen e PSG dhe të thërrasë Mourinhon

Sipas L’Equipe, menaxheri i ri dëshiron të nënshkruajë me pesë lojtarë të rinj, ndërsa tashmë ka arritur një marrëveshje verbale me dy lojtarë. Campos dëshiron të rrisë numrin e francezëve në PSG. Drejtori i ri synon të heqë qafe disa lojtarë, si Leven Kurzawa, Mauro Icardi, Ander Herrera, Idriss Guye, Georginio Wijnaldum dhe Leandro Paredes, shkruan albeu.com.

Telegrafi ka shkruar se PSG po e konsideron Jose Mourinhon për postin e trajnerit pasi ky është një mik i vjetër i Kampos. “Mourinho është si një vëlla për mua”, tha Luis dikur për Sky Sports. Megjithatë, insajderi Gianluca Di Marzio tha se Jose nuk do të largohej nga Roma. Tani një nga kandidatët kryesorë është Christophe Galtier nga Nice.

Krahas PSG-së, Kampos këshillon Celta dhe Galatasaray

Drejtori i ri sportiv i PSG-së nuk është i kufizuar vetëm në një klub. Marca shkruan se Luis është te Celta që nga marsi i vitit të kaluar.

Pozicioni i tij është formuluar si “këshilltar i jashtëm sportiv”. Sipas Fabrizio Romano, Campus luan një rol të ngjashëm në Galatasaray.

Burimi i Marca thotë se përputhja nuk duhet të jetë problem. PSG dhe Celta po punojnë në kategori të ndryshme të merkatos së transferimeve, ndaj interesat e tyre nuk do të mbivendosen. E njëjta gjë vlen edhe për Galatasaray.

Kampos punoi si skaut në Real Madrid, dhe më pas ngriti Monacon dhe Lille

Deri në vitin 2012, Luis punoi si trajner në skuadrat e mesme portugeze. Gjithçka ndryshoi kur Mourinho u bë trajneri i Real Madridit. Jose e mori Campos të punonte si skaut, sepse në 2004 ai ishte i kënaqur me fitoren e Gil Vicente (atëherë klubi drejtohej nga Campos) ndaj Portos. Në Madrid, Luis punoi vetëm për një vit, dhe më pas karriera e tij u ngrit shpejt.

Luis përfundoi në Monaco në vitin 2013 me ftesë të drejtorit sportiv Vadim Vasiliev. Në atë kohë, klubi sapo ishte kthyer në Ligue 1 dhe kishte nënshkruar me Falcao, James dhe Joao Moutinho për shumë para.

Atij iu kërkua të rindërtonte një klub që nuk ishte aspak gati për Ligue 1. Kampos u përball me detyrën për të riorganizuar plotësisht menaxhmentin e klubit, stafin e trajnerëve, stafin mjekësor dhe një mori gjërash të tjera.

Kampusi e bëri atë. Ai krijoi një mekanizëm solid në Monaco, ndërsa portugezi punonte si specialist fitnesi, ndihmës trajner dhe menaxher i ekipit të të rinjve. Ai i njihte plotësisht ndërlikimet e secilit prej këtyre profesioneve. “Ai është lidhja mes menaxhmentit dhe stafit. Luis është i aftë për role krejtësisht të ndryshme të klubit.

Në sezonin e parë pas rikthimit, “Monaco” zuri vendin e dytë. Kampos rezultoi të ishte kandidati perfekt për planin e biznesit që klubi i përmbahet ende sot e kësaj dite: zbulimi i talenteve, kultivimi i tij dhe shitja e tij për një çmim më të lartë. Kampos mblodhi të gjitha informacionet për lojtarët, i shikoi ata drejtpërdrejt, miratoi ose refuzoi kandidatët, shkruan albeu.com.

Parimi kryesor i skautimit të Kampusch kërkon shikimin e lojtarëve drejtpërdrejt: “Vëzhgimi i drejtpërdrejtë është thelbësor. Unë mund ta gjykoj karakterin e një lojtari nga intensiteti i ngrohjes së tij, nga fytyra e tij kur del nga pankina. Karakteri është treguesi më i rëndësishëm në identifikimin e talenteve më të mira.”Adele All-Omari, i cila ka luajtur për Kampos është i sigurt: “Luis nuk ka nevojë të shikojë 50 ndeshje për të përcaktuar vlerën e një futbollisti. Ai ka një dhuratë”.

Dhe Luis është një punëtor absolut. Një burim anonim nga Monako tha për Le Journal du Dimanche: “Kampusch nuk është nga ata që shkëlqejnë në darka, duke u mburrur gjithmonë me ndikimin e tij dhe duke u dukur si një poster reklamash në këmbë për veten e tij. Në klub e quajnë “Mr. Airflow”, ai nuk është pothuajse kurrë në zyrë, gjithmonë në rrugë.

Ky qëndrim ndaj punës dha rezultate, Luis mblodhi një skuadër të tërë, e cila më vonë do t’i sillte miliona klubit.

Në ecurinë e Mbappes u përfshi edhe Kampos. Kylian ra në dashuri me Campos, sepse ishte i pari që vuri re talentin e tij: “Kur u vendosa në Monaco, Mbappe ishte i pakënaqur me pozicionin e tij. Familja dëshironte që ai të largohej sa më shpejt nga klubi. I dhashë dhjetë minuta dhe mendova: “Çfarë lojtari i mrekullueshëm”, u transferova në ekipin e dytë dhe në dy muaj ai bëri një kërcim gjigant dhe shpejt u ngjit në bazë. Sipas mendimit tim, ai do të jetë lojtari më i mirë në botë”.

Në vitin 2016, Kampos u largua nga Monaco, më pas shkoi te Lille dhe pushoi sërish. Tani Mbappe thirri PSG dhe Luis nuk mund të refuzonte.

Duket se marrëdhëniet e ngrohta mes tyre nuk kanë ikur. /albeu.com/