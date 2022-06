Mourinho dikur e quajti Modric “një Zidane pesëdhjetë vjeçar”. Çfarë gabimi bëri Luka?

Mourinho kaloi vetëm një sezon me Modric (2012/13), por kjo ishte e mjaftueshme për ta bërë kroatin një nga lojtarët e preferuar të Jose.

Në një nga ndeshjet (sipas kujtimeve të Modric, ishte një lojë me Deportivo), një Mourinho dukshëm i mërzitur kritikoi lojën e Modric gjatë pushimit:

“Luka, çfarë është kjo? Ju luani si një Zidane pesëdhjetë vjeçare”.

Vërejtja kroate Moura vlerësoi:

“E kuptova se çfarë donte. Teknikisht luajta mirë, por nuk kishte asnjë ritëm të nevojshëm, as përshpejtim. Mourinho këmbënguli për një lojë agresive, shumë intensive, duke vrapuar vazhdimisht me dhe pa top. Për mua ky krahasim me Zidane ishte edhe i këndshëm. Dhe efektive, sepse dhemb”. /albeu.com/