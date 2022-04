Mori miratimin e Erdogan, Abramovich pranë blerjes së klubit turk

Duke kërkuar të shesë Chelsean për shkak të sanksioneve në Mbretërinë e Bashkuar, Roman Abramovich po përgatitet të blejë një klub të ri. Sipas edicionit turk të CNN, oligarku rus do të avancojë për Goztepe të Turqisë.

Tashmë negociatat janë duke u zhvilluar dhe blerja duhet të zyrtarizohet edhe para përfundimit të sezonit. Meqenëse kjo marrëveshje mori miratimin e Erdoganit, Presidentit të Turqisë, i cili nuk do të vazhdojë me sanksione ndaj njerëzve të lidhur me regjimin e Putinit.

Kujtojmë se Goztepe aktualisht zë vendin e 18-të në kampionatin turk dhe është pranë rënjes nga Superliga turke. A bola ./albeu.com/