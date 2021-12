Morata është “9” që dëshiron Xavi

Alvaro Morata është kandidati numër një i Xavi Hernandez për të zënë pozicionin e qendërsulmuesit të FC Barcelona në këtë merkato dimërore, siç publikoi gazeta AS këtë të enjte .

Të njëjtat informacione detajon se trajneri i Barçës do të kishte folur tashmë me sulmuesin, i huazuar te Juventusi nga Atletico Madrid , dhe me agjentin e tij, ish-futbollistin Juanma Lopez . Do të kishte një çështje, e cila nuk është e vogël, e cila është se tre klubet e përfshira tani janë dakord.

Gjithmonë sipas informacioneve të AS , Xavi ishte ai që bëri hapin e parë duke thirrur Moratën për të zbuluar situatën e tij dhe sulmuesi do t’i kishte dhënë OK për të veshur Barçën. Veç kësaj, trajneri i Barçës e bëri të shohë se jo vetëm që e dëshiron për këta gjashtë muaj, por se plani i tij është që të luajë më shumë vite në Camp Nou.

Pavarësisht se ai merr një karton të lartë në Juventus – ai mbledh 10 milionë neto -, sulmuesi madrilen do të ishte i gatshëm të ulte pagën e tij në mënyrë që Barça të mund të respektonte ‘fair-play’-in financiar. Përveç kësaj, Xavi e vlerëson atë që përshtatja e tij do të ishte e menjëhershme, sepse në dhomën e zhveshjes së Barçës ka një grusht të mirë bashkëlojtarësh në kombëtare: Busquets, Alba, Ferran Torres, Gavi dhe Ansu Fati. /albeu.com