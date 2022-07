Monza po i bën fansat e saj të ëndërrojn me merkaton që po realizojnë këtë verë.

Galliani ka arritur të gjejë marrëveshjen me Romën për transferimin e Gonzalo Villar. Regjisori spanjoll do të mbërrijë në Brianza me huazim dhe me detyrim blerjeje për 9 milionë euro.

Kushti i vetëm për të blerë spanjollin është nëse monza arrin të mbijetojë në Serie A./ h.ll/albeu.com