Monza realizon goditjen në merkato, zyrtarizohet lojtari i Interit

Monza e Berlusconit ka realizuar një transferim shumë të rëndësishëm duke parë edhe nivelin e klubit të sapo ngritur në Serie A.

Stefano Sensi, tashmë një ish-lojtar i Interit, është zyrtarizuar si një lojtar i ekipit të Monzës. Ai luajti për dy sezone e gjysmë me klubin e Interit dhe më pas u huazua te Sampdoria.

Sensi do të jetë i huazuar për një sezon te Monza, ku Galliani i cili e dëshironte me patjetër mesfushorin në ekip, mendon se do të ndihmojë shumë në repartin e mesfushës.

Me Interin ai ka luajtur 52 ndeshje, ku ka shënuar 4 gola dhe ka dhuruar 4 asiste./ h.ll/albeu.com

Stefano Sensi is a new AC Monza player. Loan from Inter Milan, official and confirmed. 🔴 #ACMonza

Andrei Ionut Radu to Cremonese, announcement soon. And Agoumé’s future to be discussed soon: I’m told the player would also like to stay at Inter. Many clubs interested. ⚫️🔵#Inter pic.twitter.com/ri6hwHeRnW

— Luca Bendoni (@LucaBendoni) July 2, 2022