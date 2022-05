Momenti kur Kumbulla dhe Mourinho ngrejnë trofeun në Air Albania (VIDEO)

Roma fitoi Conferencë League duke mposhtur 1-0 në finale holandezët e Feynoord me një gol të Zanilo në pjesën e parë.

Kaq ka mjaftuar që të shpërtheje festa në Air Albania, ku lojtarët e Romës festuan me tifozët e tyre.

Ndërkohë, këtu është momenti kur Kumbulla dhe Moruinho ngrejnë në qiell trofeun e Conferencë League.

Every one of these players has just made history for Roma 💫

I Giallorossi lift their first major UEFA title! 🏆#UECLfinal pic.twitter.com/EkTKLy1olu

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 25, 2022