Real Madrid arriti një fitore të madhe ndaj PSG, duke fituar me rezultatin 3-1 duke siguruar kalimin në çerekfinale të Champions.

Në golin e tretë të Benzemas “shpërtheu” Santiago Bernabeu, teksa disa lojtarë humbën “kontrollin”, e një prej tyre ishte Alaba, i cili festoi me një karrike e cila ishte jashtë vijave të fushave. /albeu.com/

LOOK AT ALABA CELEBRATING WITH A CHAIR pic.twitter.com/7b0ThW37ii

— WolfRMFC (@WolfRMFC) March 9, 2022