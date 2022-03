Momenti i dyshimtë që i dhuroi fitoren Spanjës ndaj Shqipërisë (VIDEO)

Keqardhje dhe dyshime të forta, për golin e dytë të shënuar nga Spanja, në sfidën ndaj Shqipërisë, të zhvilluar në stadiumin e Espanjollit.

Bëhet fjalë për minutën e 90-të, mesfushori i Barcelonës, Pedri, dhuroi një asistim fantastik për Zhordi Albën, i cili ka shumë gjasa, që në momentin që të ketë qenë në pozicion jashtë loje. Bëhet fjalë për një moment milimetrik, që vetëm VAR-i mund ta ndante.



Gjithsesi për treshen e gjyqtarëve nga Malta, gjithçka u konsiderua e rregullt. Në vijim të aksionit, kapiteni Alba shërbeu për Dani Olmon, që me një perlë, e dërgoi topin në trekëndësh.

Në rast se në këtë ndeshje do të ishte aplikuar VAR-i, shanset do të ishin të mëdha, që Shqipëria, të largohej me një barazim historik ndaj Spanjës në Barcelonë. Por mesa duket, fati nuk ishte me kuqezinjtë as në mbrëmjen e sotme.