Momente paniku në Katar, zjarr i madh pranë tendave të tifozëve (VIDEO)

Në Katar po raportohet për një zjarr të madh që ka shpërthyer në Lusail në Katar, një prej qyteteve që pret Kupën e Botës.

Qielli është nxirë nga tymi i zi dhe për një moment ka përhapur panik te vendasit dhe tifozët e huaj që ndodhen aty pranë.

Raportimet e para bëjnë me dije se nuk ka asnjë të lënduar dhe se zjarri ka nisur nga një godinë në ndërtim e sipër./ h.ll/albeu.com

Huge Fire 🔥 near the Lusail area north of Doha, Qatar. Direction where the main stadium is located.

Firetruck on the way. 🚒 pic.twitter.com/BULGQ0LxIj

— Jose Pablo Arnau (@ArnauSport) November 26, 2022