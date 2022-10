Momente kolapsi në Kili, stadiumi i mbushur plot me tifozë shembet

Është raportuar se katër persona janë lënduar në stadiumin Monumental të Kilit pasi strukturat metalike ranë gjatë seancës stërvitore të klubit Colo Colo të premten.

Pavarësisht se nuk ishte një ndeshje konkurruese, tribunat ishin të mbushura me tifozë, duke brohoritur me pasion ndaj skuadrës së tyre. Disa mbështetës tepër të ekzaltuar vendosën të ngjiteshin në shtyllat e vendosura menjëherë pas seksionit të uljes ku qëndronin tabelat reklamuese, për të provuar të merrnin një pamje më të mirë. Mund të ketë qenë pesha e tifozëve që ka kontribuar në shembjen e strukturës, por ka më shumë gjasa të jetë shkaktuar nga problemet infrastrukturore ekzistuese.

Pasi një pjesë e tribunës ra, klubi vendosi të pezullojë stërvitjen dhe lojtarët u kthyen në dhomat e zhveshjes.

Raportet zyrtare ende nuk janë publikuar duke detajuar numrin e saktë të viktimave, megjithëse shifrat besohet të jenë të ulëta. Ka të ngjarë të ketë një hetim se si stadiumi u shemb kaq papritur./ h.ll/albeu.com

#Update: Other video footages of when the structure at the grandstand part of the Colo-Colo stadium had collapsed in #Chile, while it was full of fans below. pic.twitter.com/ogM7Ibx2QR

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) September 30, 2022