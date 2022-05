Momente epike, Haaland futet në disko me uniformën e Dortmund, pi dhe kërcen si i “marrë” (VIDEO)

Erling Haaland dëshironte t’i jepte lamtumirën Gjermanisë me stil pasi iu bashkua Manchester Cityt.

Pas lamtumirës së tij me klubin në fushë, lojtari i ri i Pep Guardiolës shkoi në një klub nate të famshëm për të shijuar një festë lamtumire dhe u takua me disa tifozë të Borussia Dortmund, ku gjithashtu bomberi norvegjez shihet në klub nate me kostumin sportiv të Borussia Dortmund, një veshje aspak e zakonshme për një ambient si ai.

Haaland nuk hezitoi të ngrihej dhe të kërcente në mes të pistës së vallëzimit me fansat e tij dhe madje hyri në bar për t’i shërbyer vetes pijet.

E o Haaland que foi pra balada depois da sua despedida do Borussia e ainda com a roupa do time KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

pic.twitter.com/ocDkxbYsNb — Sincerão (@zlatansincero) May 15, 2022

U njoftua fundjavën e kaluar se Haaland do t’i bashkohet skuadrës së Premierligës Manchester City në verë pas dy viteve shumë të suksesshme në Dortmund.

21-vjeçari ka shënuar 62 gola për Dortmundin në vetëm 67 paraqitje, prandaj shumë klube elitare ishin të etur për ta bërë atë pjesë të skuadrës së tyre.

Ndeshja e fundit e Haaland për Dortmund ishte të shtunën në Signal Iduna Park dhe ai i dha lamtumirën murit të verdhë me një penallti në pjesën e dytë që bëri 1-1 kundër Hertha Berlin./ h.ll/albeu.com