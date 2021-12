Moment tronditës, ylli i Arsenalit lufton me grabitësit që tentuan t’i merrnin Mercedesin (VIDEO)

Ylli i Arsenalit, Gabriel u përlesh me një grabitës i cili ishte me një shkop bejsbolli në garazhin e makinës së brazilianit për të vjedhur makinën tip Mercedes dhe jo vetëm.

Ata i kanë kërkuar çelësat, telefonin dhe orën sapo futbollisti doli nga makina .

Pamjet zbuluan edhe grabitësin i cili u sul me shkop bejsbolli pasi në përleshje e sipër me lojtarin e Arsnealit, ky i fundit ia hoqi kapucin dhe e identifikoi.

Trajneri i Arsenalit, Mikel Arteta ka lavdëruar mbrojtësin e tij pasi pa pamjet. r.t/albeu.com

Arsenal defender Gabriel fought off a robber wielding a baseball bat who attempted to steal his Mercedes from his garage in August.

Abderaham Muse, 26, was jailed last month for five years after police linked him to the robbery. pic.twitter.com/xrrcTocl48

— Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) December 1, 2021