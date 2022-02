Modric: Lërini marrëzitë, njerëz të pafajshëm po vdesin, ne duam paqe

Luka Modric ka dërguar një mesazh kundër luftës në Ukrainë, përmes një postimi në llogarinë e tij personale në Twitter.

Mesfushori kroat i Real Madridit bëri thirrje që t’i jepet fund marrëzive që vrasin njerëz të pafajshëm, ndërsa kërkoi paqe.

Postimi i Luka Modric:

“Jam rritur në kohë lufte dhe kjo është diçka që nuk ia dëshiroj askujt. Ne duhet të ndalojmë marrëzitë që vrasin njerëz të pafajshëm. Ne duam paqe”.

I grew up during war and I don’t wish it on anyone. We must stop this nonsense where innocent people die. We want to live in peace. #StopWar

— Luka Modrić (@lukamodric10) February 27, 2022