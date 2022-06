Modric kërkoi fanellën e Mbappe, gazetari spanjoll nuk përmbahet: Jam në shok

Franca u përball me Koracinë mbrëmjen e djeshme ku triumfoi kjo e fundit me shifrat 1-0. Golin e vetëm të sfidës e shënoi Luka Modric me anë të një penalltie.

Pikërisht mesfushori i Real Madrid pas ndeshjes bisedoi me Kylian Mbappe, ku nuk nguroi t’i kërkonte edhe fanellën yllit të PSG-së.

Sulmuesi francez “tradhëtoi” “Los Blancos” pasi vendosi të rinovonte kontratën me PSG-ne edhe pse me madrilenët kishte një marrëveshje paraprake. Kjo i zemëroi të gjithë në Madrid.

Një nga ata që nuk ia falën shkeljen e marrëveshjes me Realin është edhe gazetari i njohur spanjoll, Josep Pedrerol, i cili në një emision u shpreh i zhgënjyer me Luka Modricin.

Luka Modrić asked Kylian Mbappé for his shirt after France vs Croatia. Josep Pedrerol’s rage has no bounds and Guti (yes, that Guti) is riling him up. pic.twitter.com/3WbySAD112

— El Chiringuito in English (@ElChiringuitoEN) June 13, 2022