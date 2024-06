Modric e kishte të vështirë ta përballonte barazimin e Kroacisë ndaj Shqipërisë, ishin lojtarët shqiptarë që e ngushëlluan

Luka Modric e kishte të vështirë ta përballonte barazimin e Kroacisë ndaj Shqipërisë (2-2) në ndeshjen e raundit të dytë të Kampionatit Evropian.

Ai u ul në mes të fushës duke shtrënguar kokën dhe dukej se ishte në prag të lotëve, ndërsa lojtarët kuqezi e ngushëlluan.

Qazim Laçi dhe Klaus Gjasula i shënuan golat për kuqezinjtë, ndërsa Andrej Kramaric dhe një autogol i tanëve ishin golat e kroatëve.

Luka Modric couldn't hide his frustration as Albania left it late to secure an equaliser against Croatia 😡

Croatia are bottom of their group with just one game to go…. will there be an early upset in Euro 2024? 🤔 pic.twitter.com/UhdVwaB9gO

— SPORTbible (@sportbible) June 19, 2024