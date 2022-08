Model “mafioz”, zbulohet makina e parë e Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo nuk heziton të tregojë jetën e tij luksoze në rrjetet sociale dhe ylli portugez ka hyrë në Instagram disa herë në të kaluarën për të postuar foto të makinave të tij luksoze.

Në koleksionin e tij kemi parë modele si Bugatti Veyron, Bugatti Chiron, Ferrari F12 TDF, Ferrari 599 GTB, Ferrari Monza, McLaren Senna, Lamborghini Aventador, Rolls-Royce Ghost, Rolls-Royce Cullinan, Porsche Turbo dhe Mercedes-911 AMG G63.

Makina që kishte Cristiano Ronaldo kur ishte 19 vjeç

Megjithatë, makina e tij e parë ishte shumë më e vjetër. Ai e bleu atë në vitin 2004, kur ishte vetëm 19 vjeç.

Duke qenë se Instagrami nuk ishte krijuar atëherë, nuk e kemi parë asnjëherë në foto në timonin e asaj makine.

Makina e Ronaldos ishte një Audi S3 i zi, me timonin në anën e majtë. I përkiste gjeneratës së parë të makinës kompakte sportive dhe përdorte të njëjtën platformë si Volkswagen Golf, Audi TT, Seat Leon dhe Skoda Octavia të asaj kohe.

Megjithëse S3 doli në treg në 1999 me 210 hp, ai që bleu Ronaldo ishte tashmë gjenerata e rishikuar, në të cilën motori kishte kohë të ndryshueshme të valvulave dhe arrinte 225hp dhe 280 Nm çift rrotullues midis 2.200 dhe 5.500 rpm.

Ai përfshinte fenerët ksenon, dritat e mjegullës, rrotat Avus 17 inç, sediljet Recaro prej lëkure të pjesshme me rregullim elektrik, kontrollin e klimës, alarmin dhe kontrollin e stabilitetit.

Ylli portugez do të kishte qenë në gjendje të shijonte pajisje të tilla si një sistem zanor Bose me ndërrues me 6 CD, çati diellore, sensorë parkimi në pjesën e pasme, sedilje me ngrohje, kontroll të lundrimit dhe më shumë.

Performanca e saj nuk ishte e krahasueshme me makinat aktuale, por makina arriti 243 km/h dhe 0-60 e bëri për 6.6 sekonda, të cilat janë shifra të respektueshme.

Kjo makinë i kushtoi atij pak më shumë se 35 mijë euro, që nuk është pothuajse asgjë kur mendon se ai tashmë fitonte 1.8 milionë euro në vit te Manchester United./ h.ll/albeu.com