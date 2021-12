Misteri në Bergamo: Villarreali nuk donte të luante, presion ndaj arbitrit, dalin provat (VIDEO)

Ndeshja e ditës së fundit të Grupit F të Ligës së Kampionëve ndërmjet Atalantës dhe Villarrealit u shty për shkak të borës së madhe që goditi Bergamon të mërkurën. Ndeshjen që pritet për t’u kualifikuar në raundin e 16-të, lojtarët e Bergamos duhet ta fitojnë për të kaluar në raund.

Ndeshja do të luhet sot, e enjte 9 dhjetor në orën 19. Vendimi për të mos luajtur ka krijuar polemika të ndryshme, si për shembull orari i ri i fillimit. Disa detaje të momenteve që i paraprinë vendimit për shtyrjen e ndeshjes lanë të kuptohet se Villarreali që në momentet e para të reshjeve të borës nuk kishte ndërmend të luante nën dëborë me fushë të kushtëzuar shumë. Spanjollët në një mënyrë pak a shumë të drejtpërdrejtë i bënë presion arbitrit kryesore, anglezit Taylor.

Atalanta-Villarreal ishte dhe është një nga ndeshjet kryesore sepse skuadrat e Gasperinit dhe Emery-t garojnë për vendin e fundit në 1/16.

Ky takim ende nuk është zhvilluar. Sepse bora e bënte fushën të paluajtshme.

Por për të marrë vendimin për ta shtyrë u desh pak kohë, koha e nevojshme për të kuptuar se me të vërtetë nuk kishte asnjë shans për të dalë në fushë, edhe nëse për shumë do të ishte e mundur të luanin në Bergamo të mërkurën në mbrëmje. Në stadiumin Gewiss, pëlhurat e gomuara penguan zbardhjen e lëndinës së gjelbër në orët e para të pasdites, por në orën 17:30 ato u hoqën ngadalë, pikërisht kur bora ishte shtuar.

Problemi i parashikuar nuk dukej i pakapërcyeshëm pasi një duzinë tifozësh dolën në fushë dhe filluan të kapnin lopatat, para gjysmë ore nga fillimi dhjetëra stjuardë vazhduan punën ndërsa bora vazhdonte të binte.

Arbitri Taylor kishte vendosur të merrte pak kohë, duke paralajmëruar një vonesë prej 20 minutash. Kështu, lojtarët e Atalantës fillojnë ngrohjen e tyre në orën 20:15, dalin në fushë dhe relaksojnë muskujt e tyre. Nga ana tjetër ata të Villarrealit janë në arrati dhe shfaqen pas orës 20:30, por nuk vijnë të plotë dhe të gatshëm për t’u përgatitur për një ndeshje kaq të rëndësishme. Tre prej tyre hyjnë me pantofla. Një qëndrim që sugjeronte se vendimi i klubit spanjoll ishte marrë tashmë.

Ishin dy palë të përfshira, por ishte një që kishte më pak dëshirë të dilte në fushë. Spanjollët dukeshin më pak të prirur për të luajtur. Mbrojtësi i fortë ekuadorian Estupinan në TV tha: “Unë kurrë nuk kam qenë në një terren të tillë. Ne jemi duke u përgatitur”.

Fjalë rrethanore, të ndryshme nga ato që tha presidenti i Villarrealit, Roig pas vendimit për shtyrjen e ndeshjes: “Dëbora pritej deri në tre të mëngjesit. Ishte e rrezikshme të luash dhe të mashtroje për të luajtur po te merkuren”

Qëndrimi i spanjollëve ishte mjaft i qartë si për shkak se lojtarët u shfaqën me pantofla në fushë. Villarreal u përpoq të ndikojë në Taylor, i cili në fund, si të gjithë gjyqtarët anglezë, zgjodhi rrugën e maturisë dhe nuk ka problem nëse rreth orës 22:00 nuk binte më bora.

Këtë betejë e fituan spanjollët, me lojtarët që pas shtyrjes zyrtare shkuan, gjithmonë nën borë, te 87 tifozët që i ndiqnin. Ndërsa Atalanta duhej të duelonte me Uefa-n, dhe me Villarrealin, për fillimin e ndeshjes.

UEFA zgjodhi orën 16.30 për të mos u konfliktuar me Europa League dhe Conference League, por Atalanta e kundërshtoi duke thënë se kjo është një kohë pune dhe shumë tifozë që kishin blerë bileta nuk do të kishin mundësi ta ndiqnin ndeshjen.

Kompromisi doli i suksesshëm, nuk do të luhet pasdite por as në orën 20.30. Fillimi në orën 19. Villarreali, për aq sa ishte e mundur, u përpoq të ndikojë në vendimin e arbitrit Taylor dhe me qëndrimin e tij brenda dhe jashtë fushës arriti të fitojë mundjen e krahut. /telesport/