Misteri i këmbëve të Dzekos gjatë Juve-Inter: A është logoja e Romës?

Edin Dzeko nuk e ka harruar kurrë Romën. Fitimi i një trofeu në Olimpico sigurisht që ka pasur një efekt tek ai, por jo me fanellën klubit kryeqytetas.

Dhe do të jetë një keqardhje e madhe për të që nuk ka fituar asgjë me Romën. Shumë fansa kanë vënë re një veçanti. Gjatë finales së Kupës së Italisë me Juventusin, shumë vunë re në internet një mbrojtës të veçantë të boshnjakut. Dzeko në fakt doli sërish në fushë me mbrojtëset e Romës, me simbolin e breshkës së Gratton, nën çorapet Interit.

Boshnjaku i veshi ato edhe në rikthimin e tij në Olimpico, stadiumi i tij për shumë vite. /albeu.com/