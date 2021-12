Misioni i Ribery: Dua shpëtoj Salerintanën nga Serie A

Misioni i Ribery t është një dhe i vetëm: të shpëtojë Salerintanën nga Serie A.

Pavarësisht situatës tragjike në tabelë dhe stuhisë në nivel klubesh, ish-lojtari i Bayern po e mban të fiksuar objektivin, marrë nga TuttoSport.

“Edhe unë mund të qëndroja në shtëpi, duke shijuar familjen time: Jam mirë dhe kam pasur gjithçka në karrierën time, megjithatë kam ende ambicie. Prandaj e pranova sfidën nga Salernitana” , ka shpjeguar kampioni francez për L’Equipe.

Ribery: Misioni im është shpëtimi

“Mendoj se të qëndrosh në Serie A është ende e mundur, besoj në të dhe është misioni im të kem sukses. Do të ishte si të fitoja një trofe. Do të jetë e vështirë, por këtu në Salerno ndihem mirë, mund të ndjeni pasionin e tifozët, që unë do t’i quaja mesdhetarë. Salerno i ngjan Marsejës. Stadiumi nuk fishkëllen kurrë, na inkurajon gjithmonë, një audiencë e tillë mund të transmetojë adrenalinë vetëm te ata në fushë”, përfundoi ish-lojtari i Bayern. /albeu.com/