“Mirësevini në Tiranë”, UEFA i “prezanton” botës Shqipërinë (VIDEO)

Më 25 maj do të luhet edhe finalja e Conference League, takim që do të luhet për herë të parë në Tiranë në stadiumin “Air Albania”

Përballë njëra-tjetrës do të vihen Roma dhe Feyenoord ku do të luftohet fort për trofeun e këtij kompeticioni.

Ky pasdiskutim është një moment historik për të gjithë Shqipërinë dhe shqiptarët, dhe një ngjarje e tillë ngre lart edhe vendin tonë.

UEFA Conference League ka zgjedhur t’ja prezantojë botës në mënyrën më të bukur kryeqytetin tonë.

☀️ Welcome to Tirana, the capital of Albania 👋

Hands up if you’ll be at the #UECLfinal 🙋 pic.twitter.com/zq0QiGfAeE

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 23, 2022