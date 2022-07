Minimalisht një trofe në çdo sezon, David Alaba nuk ka të ndalur

David Alaba po shkon në sezonin e tij të dytë në Real Madrid. Ai e përfundoi të parin në mënyrë të jashtëzakonshme, duke fituar Champions League, LaLiga Santander dhe Supercopa de Espana.

Lojtari austriak është një makinë fituese, një lojtar që është pëlqyer nga tifozët e Real Madridit për sezonin e tij të parë mbresëlënës dhe për imazhin historik të festës së karriges pas përmbysjes kundër Paris Saint-Germain.

Alaba mund të fitojë një tjetër titull me Real Madridin brenda një muaji, pasi “Los Blancos” do të luajë Superkupën e UEFA-s më 10 gusht kundër fituesit të Europa League, Eintracht Frankfurt.

Ndeshja do të zhvillohet në Helsinki, ku Alaba do të përballet me skuadrën gjermane në përpjekjen e tij për të fituar titullin e tretë të Superkupës, pasi ka fituar dy me Bayern Munich kundër Chelsea dhe Sevilla.

Koleksioni i titujve të Alaba-s është mbresëlënës, pasi ai u largua nga Gjermania me 27 tituj, duke e çuar numrin e trofeve të tij në 30 në Madrid.

Ai nuk është lojtari i Real Madridit me më shumë tituj të fituar, sepse Karim Benzema ka më shumë se tre duzina, por Alaba është lojtari që ka fituar të paktën një trofe në sezon.

Në sezonin 2020/21, në të cilin Real Madridi shkoi pa trofe për herë të parë që nga 2009/10, mbrojtësi i Austrisë fitoi titullin e tij të fundit në Bundesligë, si dhe Superkupën DFL dhe Kupën e Botës për Klube.

Sezoni 2011/12 ishte i fundit në të cilën bavarezët mbetën duarbosh pasi u mundën duke humbur të dyja Bundesligën dhe DFB-Pokal nga Borussia Dortmund.

Që atëherë, Bayern Munich nuk ka përfunduar një sezon pa festuar një titull, duke i bërë ata gjigantët evropianë me serinë më të gjatë të fitimeve të titullit të të gjitha kohërave.

Alaba ka fituar një titull ligë çdo sezon që nga viti 2013, pasi trofeu i 35-të i Real Madridit në La Liga Santander ishte i dhjeti radhazi për qendërmbrojtësin austriak, i cili më parë kishte fituar nëntë radhazi me Bayern Munich./ h.ll/albeu.com