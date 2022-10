Milot Rashica shënon dy golat e parë, Galatasaray “ping pong” në Kupën e Turqisë (VIDEO)

Galatasaray ka fituar me rezultatin 7-0 ndaj Kastamonuspor, ndeshje e vlefshme për Kupën e Turqisë.

Ajo që ra në sy është dopieta e lojtarit të kombëtares së Kosovës, Milot Rashica. Sulmuesi shënoi golin e parë në minutën e 27-të dhe të dytin në minutën e 56-të./ h.ll/albeu.com

🇹🇷 Milot Rashica scores his first goal for @GalatasaraySK in the Turkish Cup!🦁🚀 pic.twitter.com/AdSCtnZsHM

🇹🇷 Milot Rashica AGAIN!🔥

Rashica gets his second goal for @GalatasaraySK in the Turkish Cup! 🚀

pic.twitter.com/MgCgAgHOXs

— Kosovar Football 🇽🇰 (@kosovarfootball) October 19, 2022