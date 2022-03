Miliarderi zviceran pretendon se Abramovich i ka ofruar një shans për të blerë klubin

Hansjorg Wyss, një miliarder zviceran, ka pohuar se pronari i Chelsea, Roman Abramovich, ka ofruar klubin e Premier League për disa blerës të mundshëm.

Miliarderi rus është nën presion për të shitur asetet e tij në Mbretërinë e Bashkuar në mes të krizës Ukrainë-Rusi.

Abramovich besohet të jetë i afërt me presidentin rus Vladimir Putin dhe ka qenë nën një vëzhgim intensiv që nga fillimi i konfliktit në Ukrainë. Ka thirrje për sanksione kundër tij dhe ai po kërkon të lirojë pasuritë e tij para se ti vihen sanksione.

Më 26 shkurt, Abramovich njoftoi se ai po i dorëzonte {administrimin dhe kujdesin[ e Chelsea fondacionit bamirës të klubit.

Wyss po fliste me Blick, një gazetë zvicerane, kur ai konfirmoi se ishte në mesin e njerëzve të cilëve iu ofrua klubi anglez.

Ai tha:

“Abramoviç është një nga këshilltarët dhe miqtë më të afërt të Putinit. Si të gjithë oligarkët e tjerë, edhe ai është në gjendje paniku. Abramovich po përpiqet të shesë të gjitha pronat e tij në Angli. Ai gjithashtu dëshiron të heqë qafe Chelsea shpejt. Unë dhe tre të tjerë njerëzit morën një ofertë të martën për të blerë klubin nga Abramovich.”

Kur u pyet nëse do të ishte i interesuar të blinte klubin, Wyss pretendoi se Abramovich “po kërkonte shumë”. Megjithatë, ai nuk e ka përjashtuar mundësinë e përfshirjes në blerje.

“Më duhet të pres katër ose pesë ditë tani. Abramovich aktualisht po kërkon shumë. E dini që Chelsea i ka borxh 2 miliardë funte? Por Chelsea nuk ka para, që do të thotë se kushdo që blen klubin duhet të kompensojë Abramovich. Që sot, ne nuk e dimë çmimin e saktë të shitjes. Mund ta imagjinoj fare mirë të filloj në Chelsea me partnerë, por më parë duhet të shqyrtoj kushtet e përgjithshme. Por ajo që mund të them me siguri është se definitivisht nuk do ta bëj vetëm diçka të tillë. Nëse e blej klubin, atëherë do të ishte me një konsorcium të përbërë nga gjashtë apo shtatë investitorë”. /albeu.com/