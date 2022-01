Milani triumfon ndaj Geonas dhe siguron çerekfinalen e Kupës së Italisë (VIDEO)

Në pjesën e dytë vendasit i barazuan shifrat nëpërmjet Olivier Giroud i cili realizoi një gol të bukur pas një asistimi nga Theo Hernandez në minutën e 74-të.

Goli i Giroud – VIDEO

Pas kësaj rrjetat mbetën të paprekura për pjesën e mbetur të 90 minutëshit, duke lënë gjithçka për kohën e vazhdimeve.

Në vazhdime, Rafael Leao i dha avantazhin skuadrës tre minuta pa përfunduar pjesa e parë në minutën e 103-të, një gol nga i cili po tentonte të harkonte, duke e befasuar portierin Semper.

Goli i Leaos – VIDEO

Për të mos i lënë asgjë në dorë fatit, Alexis Saelemaekers e thelloi epërsinë në minutën e 112-të nga një tjetër asistim i Theos, duke e vulosur fitoren e “Kuqezinjve” për 3-1.

Goli i Saelemaekers – VIDEO

Me këtë fitore Milani kualifikohet për në çerekfinale të Kupës së Italisë, aty ku do të takohet me fituesin e duelit Lazio-Udinese.