Milani nuk heq dorë nga Renato Sanches

Pasi dështuan për transferimin e Sven Botman, Milani nuk dëshiron të humbasë edhe Renato Sanches edhe nëse përballet me konkurrencë të ashpër nga Paris Saint-Germain.

Kuqezinjtë kanë qenë të interesuar për të nënshkruar me mesfushorin 24-vjeçar portugez për një kohë tani dhe ata tashmë kanë rënë dakord për kushtet personale, por rasti Botman është një kujtesë e dhimbshme se ofertat më të mëdha nga klubet e tjera mund të prishin planet e tyre.

Siç theksohet nga Calciomercato, ka dyshime se oferta e raportuar e PSG-së për Sanches në fakt është zyrtarizuar dhe dorëzuar dhe Milani duket se ka ende një shans për të realizuar një transferim, megjithëse kjo mund të ndryshojë nëse gjigantët francezë bëjnë një lëvizje konkrete.

Kuqezinjtë janë ende të sigurt se mund të nënshkruajnë me mesfushorin portugez pa rritur ofertën e tyre, që do të thotë se ata shpresojnë të mbyllin gjërat në bazë të 18 milionë eurove, me 24-vjeçarin që i jepet një kontratë me vlerë 4 milionë euro neto në sezon.