Milani e ka vendosur, Rade Kruniç nuk do të largohet këtë verë.

Pavarësisht ofertave të shumta që kanë ardhur për të, kuqezinjtë nuk kanë pranuar për ta lënë të lirë.

Në fillim ishte Fenerbahçe ajo qe kërkonte shërbimet e mesfushorit dhe së fundmi Lioni.

Kuqezinjtë kanë kërkuar 12 milionë euro për të nisur negociatat. Por kjo është një shifër e lartë për klubet duke bërë që të tërhiqen.