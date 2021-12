Milani humbet Leaon për ndeshjen me Liverpoolin, në rrezik edhe për Napolin

Në shtëpinë e Milanos nuk ka qetësi dhe infermieria Milanello vazhdon të jetë plot me raste të rëndësishme. I fundit në rendin kronologjik është Rafael Leao , i zëvendësuar në intervalin “si masë paraprake” nga Pioli ndaj Salernitana për të shmangur problemet pas një goditjeje, por kjo nuk e shmangu. E sigurtë mungesa ndaj Liverpoolit në Champions, por në rrezik mbetet edhe ajo ndaj Napolit në Serie A.

Analizat treguan një dëmtim të vogël në kofshë që me siguri do ta largojë portugezin nga lista e protagonistëve ndaj Liverpoolit në Champions League dhe Udineses në kampionat, me një rrezik të fortë edhe për ndeshjen e madhe ndaj Napolit pas dy javësh.

Për të kuqtë, Pioli do të duhet të zgjedhë mes Kruniçit dhe Messias . /albeu.com