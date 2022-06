Milani “hapi dyert”, Renato Sanches nënshkruan me PSG-në

Milani ishte thuajse i sigurtë për nënshkrimin me Renato Sanches, mesfushori që ka shkëlqyer me Lille.

Por ardhja e Luis Campos te PSG, ndryshoi tërësisht situatën, pasi ky i fundit ka mundur t’i ndryshojë mendjen portugezit dhe ta bëjë të nënshkruaje për ekipin parisien.

Marrëveshja është arrtur tanimë, me Lille që e ka të pamundur ta mbajë lojtarin në skuadër, pasi rrezikon që ta humbasë me parametra zero sezonin e ardhshëm.

PSG do të paguajë 30 milion euro për nënshkrimin e tij dhe lojtari do të nënshkruajë një kontratë për 4 sezone, deri në vitin 2026./albeu.com