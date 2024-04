Milani fitore komode ndaj Lecces, shënon e gjithë vija e sulmit

Milani ka shënuar fitore ndaj Lecces me rezultat 3-0 në përballjen e zhvilluar në “San Siro” në kuadër të javës së 31-të.

Kuqezinjtë e nisën shumë mirë ndeshje duke shënuar që në rastin e parë me Cristian Pulisic për 1-0.

Në minutën e 20-të, Milani ngriti epërsinë në 2-0 me golin e Olivier Giroud.

Me të filluar pjesa e dytë, kuqezinjtë shënuan edhe të tretin me Rafael Leaon për të mbyllur çdo dilemë për fituesin.

Stefano Pioli pas këtij rezultatin, futi në lojë lojtarë që nuk kanë minuta këtë sezon, duke menaxhuar ndeshjen.

Te Lecce në këtë ndeshje nga minuta e parë luajti Ylber Ramadani.

Me këtë fitore Milani mbetet në vendin e dytë me 68 pikë, ndërsa Lecce është e 13-ta me 29 pikë. /Telegrafi/