Milani dëshiron ta përforcojë mesfushën e tyre me një lojtar që kushton vetëm 12 milionë euro

Milan ka vëmendjen te mesfushori i ri argjentinas Federico Redondo si pjesë e planeve të tyre përforcuese për vitin 2024, dhe tashmë ka filluar kontaktet me Argentinos Juniors për të finalizuar nënshkrimin e tij.

El Bicho, i vetëdijshëm për vlerën e lojtarit të tyre premtues, ka vendosur një çmim prej 12 milionë eurosh, shifër që pasqyron statusin e një prej premtimeve më të mëdha në futbollin vendas.

Stefano Pioli, trajneri i skuadrës italiane, ka shfaqur interes të veçantë për djalin e legjendës së Milanit, Fernando Redondo. Me miratimin e trajnerit, drejtuesit e Milanit janë zhytur në përpjekjet për të siguruar përfshirjen e talentit të ri në mesfushën e ekipit Rossonero.

Cristian Malaspina, presidenti i Argentinos Juniors, e pranoi më parë vështirësinë e mbajtjes së Federico Redondo, veçanërisht në mes të ofertave evropiane. Aktualisht mesfushori po merr pjesë në Kualifikimet Olimpike të Venezuelës me Kombëtaren U-23 të Javier Mascheranos. Në këmbim të talentit të tij, Argentinos Juniors do të ishte i gatshëm ta linte të largohej për shifrën e lartpërmendur, një shumë që konsiderohet e përballueshme për skuadrat e mëdha evropiane.

Ardhmja e Redondos në Evropë po afron dhe Malaspina hodhi poshtë zërat për një rikthim të mundshëm në Argjentinë, duke mohuar çdo thirrje nga River Plate. Pavarësisht interesimit të skuadrave vendase, klubi theksoi se deri më tani nuk ka marrë asnjë ofertë nga skuadra e Nunez për shërbimet e Redondo.

Milan duke pasur parasysh konkurrencën dhe çmimin e lartë të mesfushorit, do të marrë kohën e tyre për të analizuar situatën përpara se të marrë një vendim për inkorporimin e tij të mundshëm. Saga e familjes mund të vazhdojë rrjedhën e saj, pasi Federico Redondo mund të ndjekë hapat e babait të tij, qoftë në këtë merkato apo verën e ardhshme. Vëmendja është përqendruar sesi do të zhvillohen negociatat në ditët në vijim dhe nëse talenti i ri argjentinas do të veshë fanellën e Rossonerëve në gjysmën e dytë të sezonit. /Telegrafi/