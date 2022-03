Milan përkrah Shevchenkon, nismë fantastike e kuqezinjve për të ndihmuar ukrainasit (FOTO LAJM)

Prej më shumë se 10 ditësh Rusia vazhdon sulmet e saj në Ukrainë, me qindra ushtarë të vdekur ka nga të dyja palët, ndërsa në Ukrainë raportohen edhe civile të vrarë, mes tyre shumë fëmijë. Presidenti i Ukrainës, Zelensky paralajmëron se nuk do të dorëzohen, ndërsa Putin shprehet se nuk tërhiqet pa iu marrë parasysh kushtet e tij dhe po shton bombardimet.

Në këto kushte kur lufta ka arritur në një pikë shumë të vështirë për popullin ukrainas, Andriy Shevchenko, i cili vazhdimisht bën apel për ndihmë, dhe për këtë i ka ardhur në ndihmë ish-klubi i tij, Milan.

Kuqezinjtë kanë vendosur në shitje një fanellë speciale me Andriy Shevchenko për të mbledhur para për njerëzit në Ukrainë. Fanella është frymëzuar nga ajo e veshur në finalen e Champions League 2002/03. Të gjitha paratë e fituara nga kjo shitje do të shkojnë për popullin ukrainas./ h.ll/albeu.com

AC Milan have launched a special jersey with Andriy Shevchenko to raise money for people in Ukraine 🇺🇦

The shirt is inspired by the one worn in the 2002/03 Champions League final. pic.twitter.com/dFDj5kOLTK

