Milan në kërkim të fitores ndaj kroatëve, italianët duan kualifikimin

Është koha e vështirë në Grupin E të Ligës së Kampionëve të UEFA-s (UCL), me të katër skuadrat të ndara me vetëm tre pikë me dy ditë ndeshjesh të mbetura. Dinamo e Zagrebit është në fund të tabelës, pa fitore në tre ndeshjet e fundit të UCL që nga fitorja ndaj Chelseat në raundin fillestar. Por skuadra kroate mbetet e pamposhtur në tokën vendase në kompeticion këtë sezon, ndoshta duke dhënë shpresë se ata mund të sulmojnë në një paraqitje të parë në fazën eliminatore që kur turneu u riformatua.

Skuadra e fundit që mundi ekipine Ante Cacic në shtëpi në UCL ishte Manchester City në vitin 2019, kështu që kampionët kroatë janë padyshim një arrë e vështirë për t’u goditur. Nëse ky rekord do të vazhdojë, ata do të duhet të luftojnë për të kaluar rekordin e tyre të mjerueshëm kundër AC Milan, pasi kanë humbur të pesë takimet e mëparshme me kuqezinjtë, duke pranuar 13 gola në proces. Forma e tyre e shkëlqyer vendase mund të jetë një burim i shkëlqyer motivimi për të siguruar më në fund një fitore ndaj gjigantëve italianë, pasi kanë kaluar 19 ndeshje që kur Dinamo u mund për herë të fundit në HNL, duke fituar 15 nga 18 daljet e tyre që nga.

Milani është i barabartë me nikoqirët e tyre me katër pikë pasi humbjet radhazi ndaj Chelsea-t e lanë kampionatin e tyre të varur në balancë.

Pranimi i pesë golave pa përgjigje në këto dy ndeshje nuk duket se ka ndikuar shumë në moralin brenda kampit, pasi kampionët italianë u përgjigjën me fitore të njëpasnjëshme në Serinë A, e fundit prej të cilave ishte një fitore e theksuar 4-1 ndaj Monza. Menaxheri Stefano Pioli ishte në gjendje të pushonte Rafael Leao, Olivier Giroud dhe Sandro Tonali që nga fillimi, kështu që këta lojtarë kyç duhet të jenë të freskët për të provuar dhe ndihmuar ekipin e tyre drejt një kualifikimi të parë në fazën eliminatore që nga viti 2013/14./ h.ll/albeu.com

Formacionet e mundshme: