Milan ka marrëveshjen me yllin e ekipit për rinovimin e kontratës

Milan ka arritur të gjejë marrëveshjen totale me Sandro Tonali për të rinovuar kontratën e mesfushorit italian.

Tonali do të ketë një zgjatje kontrate deri në qershor të vitit 2027 me kuqezinjtë.

Në orët në vijim pritet të bëhet gjithçka zyrtare./h.ll/albeu.com

AC Milan have reached full agreement with Sandro Tonali to extend the contract until June 2027. New deal will be officially signed later today. 🚨🔴⚫️ #ACMilan

No talks during summer with English clubs – Tonali only wanted to stay @ AC Milan. pic.twitter.com/MdVyNQdiK9

