Milan ka rënë dakord me Zlatan Ibrahimovic për një kontratë të re.

Sipas Sky Sport Italia, marrëveshja do të zgjasë deri në verën e vitit 2023. Paga e ardhshme e sulmuesit suedez është 11.5 milionë euro në vit, plus bonuse të lidhura me veprime efektive.

Sulmuesi 40-vjeçar iu nënshtrua një operacioni në gju në fund të majit, për shkak të të cilit humbi të paktën gjashtë muaj të tjerë. /albeu.com/