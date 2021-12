Milan dhe Arsenal pas yllit portugez

Milan dhe Arsenal kanë filluar të interesohen seriozisht për portugezin Renato Sanches.

Renato Sanches ka bërë të ditur se ka komunikuar me agjentin e tij për dy klubet e interesuara dhe ka folur për këtë gjë.

“Kam dëgjuar për interesimin e dy klubeve, jam shumë i lumtur sepse janë duke u interesuar dy ekipe të mëdha. Nuk mund të them kë preferoj por di të them se do i shqyrtoj mundësitë që më jepen.

Milan është një ekip i madh, me një histori të madhe. Kur të vijë një ofertë zyrtare do të mund të flas për të ardhmen time”, është shprehur talenti portugez./h.ll/albeu.com