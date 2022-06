Milan bën hapa pas, i kthehet interesimit për Asensio

Sven Botman vendosi të mos presë më ofertën e Milan, pasi ditën e djeshme lojtari bëri një marrëveshje me Newcastle.

Në këto kushte , sipas asaj që raporton “Corriere dello Sport”, strategjia e kuqezinjvë në merkato do të ndryshojë rrënjësisht.

Maldini duhet të gjejë një mesfushor me tipare sulmuese dhe emri i lojtarit të Real Madrid akoma gjendet në tryezën e kuqezinjve.

Madrilenët kërkojnë 30 milionë për ta lënë të lirë Marco Asension në vitin e fundit të kontratës, por mbi të gjitha spanjolli do të donte një pagë prej rreth 6 milionë eurosh, shifra që nuk përputhen me kursin e ri të Milan. /h.ll/albeu.com