Mike Tyson ambasadori i kanabisit në Malavi (FOTO LAJM)

Mike Tyson është një individ me një histori të pasur dhe të larmishme gjatë rrjedhës së jetës së tij dhe tani ish-kampioni i peshave të rënda është bërë ambasadori i kanabisit në Malavi.

Ministria e Bujqësisë e Malavi i dërgoi Tyson-it një letër duke i kërkuar që të merrte pozicionin e lartpërmendur në kombin e Afrikës juglindore, i cili legalizoi përdorimin medicinal dhe industrial të kanabisit në vitin 2020, në mënyrë që të promovojë rritjen ekonomike.

Malavi u mbështet në duhan për një kohë të gjatë dhe përfaqëson rreth 13% të PBB-së së vendit dhe 60% të të ardhurave të tij nga valuta. Me rënien e industrisë së duhanit, qeveria e Malavisë vendosi që kultivimi i kanabisit si një alternativë do ta ndihmonte vendin nga pikëpamja ekonomike.

Tyson është bërë sinonim në fushën e përdorimit të kanabisit, kryesisht për shkak të podcast-it të tij, dhe kjo është arsyeja pse Malavi i drejtohet atij në orën e nevojës. Megjithatë, droga është ende e paligjshme në baza rekreative, dhe në fakt ka nivele të konsiderueshme rezistence ndaj ndryshimit të kësaj mase.

Njohuritë teknike për kultivimin efektiv të kanabisit mungojnë, ndërkohë që fermerët kanë qenë kritikë ndaj tarifave të larta qeveritare të vendosura për shitjen e bimës. Megjithatë, qeveria e Malawi-t beson se ia vlen të ngulmohet me përpjekjen pasi në fund do të forcojë ekonominë e tyre. Tyson-it i është kërkuar të ndihmojë fermerët vendas në lidhje me kultivimin e bimës, si dhe ndryshimin e opinionit për ilaçin në mesin e popullatës së kombit.

“Malawi mund të mos jetë në gjendje ta bëjë këtë i vetëm, pasi industria është komplekse dhe kërkon bashkëpunim, prandaj do të doja t’ju emëroja zotin Mike Tyson, ambasadorin e kanabisit të Malawi-t,” thuhej në letrën e qeverisë së Malavisë./h.ll/albeu.com