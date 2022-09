Messit i bëhet gjaku ujë, tifozi futet në fushë dhe argjentinasi trembet (VIDEO)

Argjentina luajti ndaj Xhamajkës në një miqësore ku rezultati përfundimtar ishte 3-0.

Vëmendjen e sfidës e mori një tifoz i cili hyri në fushë. Pasi Messi shënoi golin e dytë, një tifoz vrapoi brenda në fushë duke iu afruar yllit të PSG-së nga pas dhe e trëmbi për vdekje, pasi Messi nuk e kishte mendjen.

Ai i kërkoi Messit një autograf në shpinë, dhe në momentin që ylli argjentinas po e bënte, sigurimi ndërhyri në fushë duke mos e lejuar.

Në një pamje tjetër jashtë stadiumit, shihet tifozi i cili pas shpine ka vetëm shkronjën L./ h.ll/albeu.com



The pitch invader from earlier who got Messi’s signature on his back😂pic.twitter.com/dVUzuxaGEO

— L/M Football (@lmfootbalI) September 28, 2022